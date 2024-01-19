فلكلور وعروض فنية.. 7 معلومات عن معرض «أيادي مصر» للحرف اليدوية بأسوان

تواصل محافظة أسوان استعداداتها لإقامة معرض «أيادي مصر»، بمشاركة عدد كبير من الحرفيين في مجال فنون التراث في الفترة من 20 إلى 22 من يناير الجاري، بحديقة بلازا درة النيل وسط أسوان.

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التجهيزات داخل حديقة بلازا قبل انطلاق المعرض برعاية الدكتور هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ومن المقرر أن يتضمن المعرض العديد من المنتجات التراثية من عدة محافظات من بينها أسوان التي تزخر بالتراث المصري القديم والفنون المتنوعة.

معرض أيادي مصر وفقا لبيانات محافظة أسوان

وترصد الوطن 7 معلومات عن معرض «أيادي مصر»، وفقا لبيانات محافظة أسوان.

1. يقام معرض «أيادي مصر»، للمنتجات التراثية واليدوية في حديقة بلازا درة النيل بمدينة أسوان.

2. يشهد الافتتاح وجود عدد كبير من العارضين للمنتجات التراثية في وجود اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

3. يشهد المعرض إقبالًا جماهيريًا من المواطنين والأفواج السياحية.

4. يبدأ بتقديم عروض فنية وفلكلورية من قبل فرق الفنون الشعبية بقصر ثقافة أسوان ومديرية الشباب والرياضة.

5. يتضمن عرض العديد من المنتجات التراثية واليدوية الأسوانية مثل السجاد اليدوي والكروشيه واللاسيه والفركا والخزف والمشغولات الخشبية والفخار والكليم والجلود والنحاس، والخوص والخرز وورد النيل وشجر الموز.

6. المعرض يقام في الفترة من 20 إلى 22 من يناير الحالي.

7.يشارك في المعرض أكثر من 100 عارض من 11 محافظة مختلفة في مصر.