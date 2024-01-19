مواعيد قطع الكهرباء في المنزلة وميت سلسيل بالدقهلية

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة مواعيد قطع الكهرباء في المنزلة وميت سلسيل بمحافظة الدقهلية بعد الإعلان عن المواعيد الجديدة، التي تستمر حتى نهاية شهر يناير 24 يناير، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

مواعيد قطع الكهرباء في المنزلة وميت سلسيل بمحافظة الدقهلية

وأشارت شركة الكهرباء في المنزلة محافظة الدقهلية إلي أنه يجري قطع الكهرباء وفقا للمواعيد الجديدة من الساعة 2 مساء إلى 5 مساء لمدة ساعة كالآتي:

- مغزي المتواجد في قرية المتواجد

- مركز المنزلة في مغزي أبو الأخضر، في قرية أبو الأخضر.

- مركز المنزلة مغزي ميت شريف جزء من قرية البصراط

- مركز المنزلة مغزي ميت شريف في جزء من قرية ميت شريف

قطع الكهرباء في ميت سلسيل

يجري قطع الكهرباء في ميت سلسيل من الساعة 2 مساء إلى 3 مساء لمدة ساعة في المناطق الآتية

- مغزي الاتحاد في قرية الاتحاد

- مركز ميت سلسيل في مغزي الجوابر في قرية الجوابر.

- مغزي الجوابر في قرية الخضيري

- مغزي الجوابر في قرية غنيم

- مغزي الجوابر قرية الشرياص