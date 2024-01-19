مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في محافظات بالصعيد.. مستمرة حتى 24 يناير

أقل من أسبوع يفصلنا على الانتهاء من الخطة الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء التي أعلنتها رئاسة الوزراء تزامنا مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك على مستوى الجمهورية، بينها 6 محافظات في الصعيد شملت «الفيوم، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان»، وتضمنت فصل الكهرباء بالتناوب طيلة فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول من الساعة 11 صباحا إلى 5 مساء يوميا.

جداول تخفيف أحمال الكهرباء

وأكدت شركات توزيع الكهرباء في مصر الوسطى والعليا، أنه عقب الانتهاء من الخطة الحالية التي جاءت بناء على رغبة المواطنين في محافظات الصعيد لمساعدة الطلاب على المذاكرة أثناء فترة الامتحانات، سيكون هناك خطة جديدة يتم الإعلان عنها وتطبيقها قريبا.

وتنشر «الوطن»، جداول تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في محافظات الصعيد وهي «الفيوم، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان» كالتالي:

خطة تخفيف أحمال الكهرباء في مصر

وكان مجلس الوزراء أعلن أن تطبيق خطة تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات الحالي ستكون خلال فترة الامتحانات فقط، وسيجري تطبيق خطة تخفيف أحمال أخرى من الأسبوع المقبل، مؤكدا أنها ستراعي المنشآت الحيوية مثل المستشفيات والمصانع في تطبيقها.