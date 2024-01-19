مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في 9 محافظات بالوجه القبلي

تنفذ شركتا توزيع الكهرباء بمصر العليا والوسطى، اليوم، جدول تخفيف أحمال الكهرباء، وفقا لقرار الحكومة من الساعة 11 صباحا وحتى الخامسة مساء بـ9 محافظات بالوجه القبلي، وهي: «الفيوم - بني سويف - الوادي الجديد - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان»، استجابة لرغبات أولياء أمور الطلبة، بالتزامن مع امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظات الوجه القبلي بمصر الوسطى

ويتضمن جدول تخفيف أحمال الكهرباء مراكز ومدن محافظة الفيوم، وهي: «الفيوم، وسنورس، وأبشواي، إطسا، وطامية، ويوسف الصديق، والشواشنة، وسنهور القبلية، ومدينة الفيوم الجديدة، وأحياء ، شرق، وغرب، وجنوب، والجون، والمميز، وزهراء الفيوم »

- ويشمل جدول تخفيف أحمال الكهرباء مركز ومدن محافظة بني سويف، وهي: «الواسطي - بني سويف - ناصر - إهناسيا - ببا - سمسطا - الفشن - بني سويف الجديدة - قرية تزمنت الشرقية - قرية شريف باشا - قرية بليفيا - قرية أبشنا - قرية بياض العرب - قرية باروط - قرية إهناسيا الخضراء».

- ويشمل الجدول مدن ومراكز محافظة الوادي الجديد، وهي: «الخارجة - الداخلة - الفرافرة- باريس- بلاط - المنيرة - ناصر الثورة - وبولاق - تنيدة بلاط - المعصرة -الراشدة والجديدة - القصر - غرب الموهوب».

- ويتضمن الجدول مدن ومراكز محافظة المنيا، وهي: «مغاغة - بني مزار- مطاي - سمالوط - مدينة المنيا - أبو قرقاص - ملوي - دير مواس العدوة».

- ويتضمن الجدول مدن ومراكز محافظة اسيوط، وهي: «ديروط - القوصية - أبنوب - منفلوط - أسيوط - الفتح - أبو تيج - الغنايم - ساحل سليم‏ - صدفا‏ - أسيوط الجديدة - البداري - ناصر الجديدة».

جدول تخفيف الأحمال بشركة مصر العليا

- ويتضمن جدول تخفيف أحمال الكهرباء مدن ومراكز محافظة سوهاج، وهي: «سوهاج - أخميم - دارالسلام - ساقلتة - المراغة - طهطا - طما - جهينة - جرجا - ناصر - المنشأة».

- ويتضمن الجدول مدن ومراكز محافظة قنا، وهي: «أبو تشت - فرشوط - نجع حمادي - الوقف - دشنا- قفط - قوص».

- ويتضمن الجدول مدن ومراكز محافظتي أسوان والأقصر، وهي: «دراو - كوم أمبو - نصر النوبة - إدفو - الأقصر- الزينية - القرنة - البياضية - الطود - أرمنت - إسنا».

ك