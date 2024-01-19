شبورة ضبابية تضرب مدن القناة وسيناء صباح غدا.. احذر هذه الطرق

تشهد طرق منطقة قناة السويس وسيناء في الساعات الأولى من صباح غدا السبت، شبورة ضبابية كثيفة تمتد إلى داخل المدن بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة على معظم المدن والمحافظات.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، في مدن القناة وسيناء إن شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب تنتشر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

تحذيرات للمواطنين

وأضاف البيان أن محافظات القناة تشهد طقسا دافئا خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلاً، متوقعا أن تكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة 25 درجة مئوية والصغرى 12 درجة مئوية.

ووجهت الشبكة الوطنية للطوارئ عدة نصائح للمواطنين، مطالبة بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر خلال التحرك علي الطرق السريعة والصحراوية وخاصة في ذروة أوقات الشبورة.

نصائح مهمة للمواطنين لتوخي الحذر

وناشدت الشبكة المواطنين الالتزام بالتعليمات الآتية

1-الالتزام بتعليمات رجال المرور، خلال التحرك على الطرق السريعة والصحراوية، خاصة في الساعات الأولى من الصباح والتوقف عن السير حال طلبهم ذلك.

2- التأكد من عمل مصابيح السيارة بشكل كامل، الإمامة والخلفية والتأكد من عمل ماسحات الزجاج بشكل طبيعي، ووجود مياه في القرية المخصصة لها.

3- تقليل السرعة إلى 60 كيلو فقط خلال السير على الطرق السريعة والصحراوية لتفادي وقوع أي حوادث مرورية.

4-الوقوف جانبا على الناحية اليمنى حال وجود شبورة كثيفة في الساعات الأولى من الصباح.