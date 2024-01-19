«الأرصاد» تحذر من سقوط أمطار غزيرة في 4 مناطق.. اعرف الأماكن

يتوقع الخبراء سقوط أمطار غزيرة الأسبوع المقبل، تكون متفاوتة الشدة على عدة مناطق، ما جعل «الأرصاد» تحذر من سوء الأحوال الجوية، وانخفاض في درجات الحرارة، بالرغم من الارتفاع الملحوظ الذي شهدته الأنحاء كافة خلال الأيام الماضية؛ إذ يسود طقس دافئ نهارا على جنوب «البلاد، وسيناء»، والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، ويكون شديد البرودة ليلا، وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد، بارد على باقي الأنحاء.

«الأرصاد» تحذر من سقوط أمطار غزيرة مناطق

وحذرت الأرصاد الجوية من سقوط أمطار غزيرة على 4 مناطق، بداية من يوم الاثنين المقبل؛ إذ يتوقع الخبراء أن يكون هناك فرصة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري، ويكون هناك انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات، ليصاحب ذلك نشاطا في الرياح على بعض المناطق، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

أماكن سقوط الأمطار الغزيرة الأسبوع المقبل

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة بنسبة تتراوح بين 50 و60% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا السبت

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 09 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 11 درجة مئوية.