تحذير لمواطني بعض المحافظات بسبب طقس اليوم.. شبورة تصل إلى حد «الضباب»

تشهد حالة الطقس صباح اليوم الجمعة، شبورة مائية تصل إلى حد «الضباب» في بعض الطرق والمناطق في المحافظات، فضلا عن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، إذ تصل العظمى على محافظة القاهرة 23 مئوية، وذلك بحسب غرف عمليات المحافظات وهيئة الأرصاد الجوية.

ضباب في عدد من المحافظات

وقالت غرف العمليات في المحافظات، إن الشبورة المائية التي تتكون من بعد منتصف ليل اليوم الجمعة، على الطرق السريعة والزراعية القريبة من المسطحات المائية القريبة من محافظة القاهرة، وفي شمال سيناء، وشمال الصعيد .

وأضافت أيضا، أن الشبورة المائية سوف تصل إلى حد الضباب على مناطق القاهرة ومدن القناة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما دفع مسؤولي تلك المناطق رفع حالة الطوارئ، محذرة قائدي المركبات والمواطنين بعدم السير حتى انتهاء الحالة الضبابية لصباح طقس اليوم الجمعة.

وأصدرت إدارات المرور في المحافظات التي تشهد شبورة شديدة قد تصل إلى حد الضباب، تحذير للسائقين بعدم السير على الطرق المذكورة نظرا لانعدام الرؤية، والسير عقب ارتفاع الشبورة، حفاظا على أرواحهم وأرواح المواطنين.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية ، أكدت عودة سقوط الأمطار على بعض المناطق في المحافظات يوم الاثنين المقبل المقبل الموافق 22 يناير، تكون متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.

وأفاد بيان رسمي من الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء أن هناك شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشار البيان إلى أن الطقس اليوم سيشهد ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة، حيث سيكون الطقس دافئًا نهارًا وشديد البرودة ليلاً، مع انتشار الشبورة على طرق منطقة قناة السويس، بما في ذلك طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي الملاصق لترعة الإسماعيلية وطريق الإسماعيلية بورسعيد الملاصق لترعة بورسعيد وطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

كما ستنتشر الشبورة على محور 30 يونيو وطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، مع تحذيرات من الشبكة الوطنية للطوارئ للمواطنين والسائقين بضرورة اتباع تعليمات رجال المرور خلال ذروة الشبورة لضمان عدم وقوع أي حوادث مرورية.