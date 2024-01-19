موعد نوة الغطاس 2024 في الإسكندرية.. أمطار غزيرة وطقس شديد البرودة (فيديو)

غابت نوة الغطاس 2024 عن مدينة الإسكندرية اليوم الجمعة الذي يوافق 19 يناير، وهو الموعد المعتاد لتلك النوة شديدة الأمطار إلا أن هذا العام اختلفت الأجواء حيث يعيش الأقباط أجواء مميزة بالتزامن مع عيد الغطاس المجيد بينما النوة اتخذت لنفسها موعد آخر، فما هو؟

موعد نوة الغطاس 2024

وبحسب غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، فإن موعد نوة الغطاس 2024 قد شهدت تغيير إذ أن موعدها اليوم، جاء دون أي تقلبات جوية، بينما متوقع أن تبدأ النوة مع فجر الاثنين 22 يناير ما يعني أنها تتأخر 3 أيام عن موعدها المعتاد الذي كان سيحل اليوم مع ليلة عيد الغطاس الحالي .

أمطار نوة الغطاس 2024

وتوقعت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية أن تبدأ نوة الغطاس الاثنين المقبل بسقوط أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة بمعدل 40% على السواحل الشمالية وعلى رأسها الإسكندرية التي تعد أكثر المدن تأثرا بالنوات.

طقس نوة الغطاس 2024

وذكرت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية أن هناك أجواء شديدة البرودة تضرب الإسكندرية خلال نوة الغطاس، وتراجع كبير في درجات الحرارة بمعدل من درجتين إلى 4 درجات خلال أيام النوة.