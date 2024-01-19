ساعة تسببت في احتجازه.. من هو الممثل الأمريكي أرنولد شوارزنيجر؟

بعض المتعلقات الشخصية باهظة الثمن الباهظة يكون لها جمارك معينة، وحال سفر صاحبها من مكان لأخر وعند مخالفة ذلك قد يتعرض صاحبها لمشكلات وقانونية، وهذا ما حدث مع الممثل الأمريكي وحاكم كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيجر في مطار ميونخ، إذ أوقفته السلطات الألمانية أثناء قدومه من الولايات المتحدة إلى ألمانيا وذلك بسبب ساعة باهظة الثمن يصل سعرها إلى 20 ألف يورو وكانت داخل أغراضه، ولم يُصرح بها لدى مصلحة الجمارك وفقا لما ذكره موقع «سكاي نيوز عربية».

سبب توقف الممثل الأمريكي في المطار

كان الممثل الأمريكي يرغب في بيع ساعته الباهظة الثمن في المزاد العلني بقمة المناخ العالمية التي تكون في كيتزبويل، وفقا لما ذكرته صحيفة «بيلد» الألمانية، مشيرة إلى أن من المعروف فب دولة ألمانيا يكون الحد الأقصى لقيمة الأغراض الثمينة التي تكون معفاة من الأداء الضريبي، لا ينبغي أن تتجاوز 430 يورو.

معلومات عن الممثل الأمريكي أرنولد شوارزنيجر

بعد حجزت السلطات الألمانية الممثل الأمريكي أصبح محل اهتمام الكثير من المتابعين ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير كافة المعلومات عنه:

- يبلغ من العمر 79 عاما

- ممثل أمريكي من أصل نمساوي

- بدأ حياته كلاعب كمال أجسام، وانتهى كحاكم لولاية كاليفورنيا

- فاز شوارزينجر بمسابقة سيد الكون لأفضل جسد في العالم عام 1968

- قام ببطولة جزئي فيلم «The Terminator» مع المخرج الكبير جيمس كاميرون

-ترك التمثيل والتفرغ للسياسة في النصف الثاني من الألفية

- رشح نفسه عن الحزب الجمهوري ليحكم ولاية كاليفورنيا

- عاد للتمثيل مرة أخرى بعد أن ترك منصبه بفيلم The Last Stand