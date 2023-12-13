وفاة الممثل الأمريكي أندريه بروير تصدم جمهور «Brooklyn Nine-Nine»

حالة من الصدمة تعيشها هوليوود بسبب الوفاة الصادمة للممثل الأمريكي أندريه بروير عن عمر يناهز الـ61 عاما، الحائز على جائزة إيمي مرتين، واشتهر بأدواره في عدد من المسلسلات التلفزيونية الناجحة «Brooklyn Nine-Nine» و«Homicide: Life on the Street»، وذلك بعد صراع قصير مع المرض، وفقا لما أكدته وكيلة أعماله جنيفر ألين لموقع «فارايتي».

ولد أندريه بروير في شيكاغو، وتخرج في جامعة ستانفورد، ثم التحق بمدرسة جويليارد في قسم الدراما، وجاء دوره الأول على الشاشة كجندي اتحادي في فيلم «Glory»، الذي لعب فيه دور توماس سيرلز، وهو رجل أسود حر ينضم إلى الفوج الأسود الأول، وقدم بعدها مجموعة من الأدوار المتنوعة.

كان بروير معروفًا بدور «ريموند هولت» في المسلسل الكوميدي «Brooklyn Nine-Nine» من عام 2013 حتى عام 2021، خاصة أن شخصيته الصادقة والإحساس العميق جعله مفضلاً لدى المعجبين على الفور، وأدائه أيضا جعله واحدًا من النجوم البارزين الذين خرجوا من الدراما البوليسية المحبوبة.

أندريه بروير: توسع حياتي المهنية سيكون على حساب حياتي الخاصة

حصل الراحل على جائزة إيمي أفضل ممثل عن دور المحقق فرانك بيمبلتون في مسلسل «Homicide: Life on Street» إنتاج عام 1998، أما الجائزة الثانية كانت عن أدائه كمجرم رئيسي في مسلسل «Thief» الذي عرض على قناة «FX» عام 2006.

وفي تصريحات سابقة لـ«فارايتي»، كشف الممثل الراحل أن عائلته أكثر أهمية بالنسبة له من التفرغ لمسيرته المهنية، قائلا: «لقد كانت مهنة مثيرة للاهتمام، لكنني أعتقد أنه كان من الممكن أن تكون أكبر، أعتقد أنه كان من الممكن أن يشمل المزيد من التخصصات: الإخراج، والإنتاج، وكل هذه الأشياء المختلفة الأخرى، ولكن ذلك سيكون على حساب حياتي الخاصة».