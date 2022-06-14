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السلطات الألمانية والسويسرية تعتقل 4 أشخاص متهمين بدعم «داعش»

كتب:

رؤى ممدوح
12:45 م | الثلاثاء 14 يونيو 2022
أرشيفية

أرشيفية

أعلنت السلطات الألمانية والسويسرية اعتقال 4 أشخاص متهمين بدعم تنظيم داعش الإرهابي، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

القبض على متهمين مشتبه بهم

وحول التفاصيل، فقد ألقت الشرطة القبض على المشتبه به «عليم.ن» في رومربرج بالقرب من شباير، وتمت العملية بالتنسيق مع سلطات التحقيق في سويسرا، في الوقت نفسه، تمّ اعتقال 3 متهمين آخرين. 

تفتيش منازل في زيوريخ وسانت جالن ولوسيرن

يُشار إلى أنّ «عليم.ن» مشتبه به بشدة بالتحضير لعمل عنف خطير ضد ألمانيا وكذلك عضويته في منظمة إرهابية في الخارج، وفي عملية كبيرة لمكافحة الإرهاب في سويسرا، ألقي القبض على 3 أشخاص وتمّ تفتيش منازل في زيوريخ وسانت جالن ولوسيرن، واستهدفت العملية أشخاصًا يشتبه في دعمهم أو مشاركتهم في تنظيم داعش الإرهابي المحظور.

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بقلم رؤى ممدوح