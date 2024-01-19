كارول سماحة تطرح أغنية جديدة بتوقيع تامر حسين

قررت النجمة اللبنانية كارول سماحة طرح أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم «بوسة»، وطرحتها عبر منصتها الخاصة على «يوتيوب»، وبعض المنصات الإلكترونية الغنائية المُختلفة.

أغنية «بوسة»، تتعاون فيها كارول سماحة من كلمات تامر حسين وألحان شريف بدر، وتوزيع هاني يعقوب، وتقول كلمات الأغنية:

على طريقتي حبيبي بَحبك

واللي يحِبك أحِبهُ كمان

على طريقتي بأقول وبأدلع

واللي يِدلع مُش خسران

أنا بحبك وبأنانية

أيوة ده عشق واصل لجنون

يعني استحمل غيرتي شوية

مانت عيونك أحلى عيون

ليا طريقتي بقى

طب بوسة بوسة بوسة بوسة مِن هِنا

بوسة بوسة بوسة ياللا خُدها ب الهنا

حالاً غمض عينيك

لسه في مُفاجأة ليك

دى كمان دي كمان

دى عشان خاطري أنا

حبيبي مِن غير أي مُناسبة

إنت أعز وأغلى حَبيب

فى ناس ياما بِتحب ب نِسبة

وأعمل ايه ف قلبى ال حّبيب

ليا طريقتي بقى

أنا بحبك وإنت عارفنى

لو توحشني أنا بعمِل ايه

مش مُمكن حاجه توقفنى

الشوق ده أنا مقدرش عليه

ليا طريقتي بقى

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