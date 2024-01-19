حالة الطقس في المحافظات غدا.. شبورة وضباب كثيف على الطرق

تشهد حالة الطقس في المحافظات، خلال الساعات المقبلة، شبورة مائية كثيفة، وسط تحذيرات للمواطنين والمسافرين بتوخي الحذر في أثناء القيادة، على أنّ يسود طقس بارد نهارًا مائل إلى البرودة ليلًا، فيما جاءت أقل درجة حرارة في شمال الصعيد، إذ بلغت 9 درجات مئوية، طبقًا للبيان الصادر عن غرف العمليات في المحافظات.

ضباب كثيف في 9 محافظات

وتسيطر ظاهرة الضباب الكثيف على محافظات «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، دمياط، القاهرة، الجيزة، كفر الشيخ، بورسعيد، الدقهلية»، وذلك بداية من الساعة 4 صباحًا حتى 9 صباحًا مع تحذيرات لسائقي المركبات، تجنبًا لوقوع الحوادث.

وعن حالة الأمواج في البحر الأحمر، تكون معتدلة يصل ارتفاعها إلى متر ونصف، وفي البحر المتوسط، معتدلة أيضًا يترواح ارتفاعها من متر إلى متر ونصف، وعن حركة الرياح في المحافظات، سجلت أقصى سرعة لها في جنوب سيناء والبحر الأحمر، وبلغت 28 كيلومترًا في الساعة.

درجات الحرارة في المحافظات غداً

وعن درجات الحرارة في المحافظات غداً، جاءت كالآتي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 9 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة.