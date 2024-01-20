ضبط 300 مخالفة تموينية في أسواق ومخابز الدقهلية خلال أسبوع

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ضبط نحو 300 مخالفة تموينية على مدار الأسبوع الماضي، في محافظة الدقهلية من الأسواق والمخابز.

حملات تموينية في الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأشار «دايرة» في بيان، إلى أنّ الحملات التموينية، جاءت وفقًا لتنفيذ تعليمات وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، ومحافظة الدقهلية، بتكثيف الحملات والمرور بشكل يومي علي الأسواق والمخابز، من أجل التأكد من جودة المنتجات الغذائية، ووصول الدعم المستحق للمواطنين.

وأضاف أنه جرى توجيه عدة حملات في مختلف المراكز التابعة للمديرية، وتمكنت من ضبط المخالفات علي مدار الأسبوع، كالآتي:

- يوم الخميس تمكنت من ضبط 93 مخالفة في الأسواق والمخابز.

- يوم الأربعاء تمكنت من ضبط بحو 49 مخالفة تموينية في الأسواق والمخابز بالدقهلية.

- يوم الثلاثاء تمكنت من ضبط نحو 148 مخالفة تموينية.

- يوم الإثنين تمكنت من ضبط 79 مخالفة.

- يوم الأحد تمكنت من ضبط نحو 79 مخالفة تموينية بالدقهلية.

- يوم السبت جرى ضبط 57 مخالفة من الأسواق والمخابز بالدقهلية.

- يوم الجمعة جرى ضبط نحو 52 مخالفة بالأسواق والمخابز.