تحرير 207 محاضر متنوعة في حملات تموينية مكبرة بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنّه جرى التشديد على تكثيف حملات الرقابة على الأسواق، والتصدي لكل أشكال الغش والاحتكار التجاري، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتصدي لكل الأشكال الاحتكارية.

ضبط 3650 لتر سولار

وأضاف محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، أنّ مديرية التموين والتجارة الداخلية، تمكنت من ضبط سيارة محملة بـ2150 لتر سولار للبيع في السوق السوداء، وتحرير محضر تصرف لمحطة تمويل وخدمة السيارات بكمية قدرها 1500 لتر سولار، وذلك بإجمالي كميات تقدر بـ3650 لتر سولار مدعم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأضاف القلش في حديثه لـ«الوطن»، أنّ إدارة الرقابة بالمديرية، تحت إشراف مؤنس محمد، المشرف العام وفريق العمل التابع له، نفذت خلال الأسبوع الماضي، حملات على نطاق المحافظة، وأسفرت عن تحرير 74 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة، منها 27 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لمخبز سياحي دون ترخيص، إلى جانب تحرير محضرين لبقالين تموين مخالفين، كما حُرر محضر لمحطة تموين سيارات مخالفة، ومحضر بيع سجائر مجهولة المصدر، و9 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و8 محاضر عدم إعلان أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وأشار إلى أنّ إدارة تموين المنتزة، برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وإشراف أحمد علي رئيس الرقابة، شنت حملات في نطاق الإدارة، التي أسفرت عن تحرير 47 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة، منها 18 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضر امتناع عن بيع سجائر محلية، و20 محضر عدم حمل شهادات صحية، و18 محضر عدم إعلان أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و3 محاضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة.

إدارة تموين العجمي

وشنت إدارة تموين العجمي، برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الإدارة وفريق العمل التابع لها، حملات في نطاق الإدارة، وأسفرت عن تحرير 23 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة، منها 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و8 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و8 محاضر عدم إعلان أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

ونفذت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة، وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة، حملات في نطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير 16 محضرًا لمخابز بلدية، مخالفة منها 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لثلاجة حفظ مواد غذائية مخالفة، إلى جانب تحرير 4 محاضر إمتناع عن بيع السجائر، وتحرير 3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، تحرير 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلى تحرير 10 محاضر عدم الإعلان عن بيع المواد الغذائية بالأسواق، وتحرير 6 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة