سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 18-1-2024 بالبنوك

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 18-1-2024 في مختلف البنوك المصرية استقراراً، كما سجلت العملة السعودية اليوم في البنك الأهلي المصري 8.22 جنيه للبيع، و8.19 للشراء.

وتستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم الخميس حسبما كشفت مواقع البنوك الرسمية، في آخر تحديث لأسعار العملات الأجنيه أمام الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الخميس للبيع: 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس للشراء: 8.21 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الخميس للبيع: 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس للشراء: 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم الخميس للبيع: 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس للشراء: 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم الخميس للبيع: 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس للشراء:8.21 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم الخميس للبيع: 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس للشراء: 8.18 جنيه.