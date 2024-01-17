سعر الريال السعودي اليوم الإربعاء 17-1-2024 في البنوك المصرية

أعلنت المواقع الرسمية للبنوك المصرية استقرار سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 17-1-2024، موضحة أنّ الثبات مستمر داخل البنوك المصرية منذ ختام تعاملات أمس الثلاثاء، حيث لم يطرأ على أسعار كل العملات أي تغيرٍ منذ بداية الأسبوع الجاري.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 17-1-2024 في البنوك المصرية، والذي جاء كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

- يسجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء داخل البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الريال السعودي في بداية التعاملات داخل البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- وفي بنك مصر وصل سعر الريال السعودي إلى 8.22 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- كما وصل سعر الريال السعودي في بداية التعاملات داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 8.25 جنيه للبيع أما سعر الشراء 8.23 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

- فيما يسجل سعر الريال السعودي في بداية التعاملات داخل بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

- وبالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم الأربعاء داخل بنك القاهرة فإنّه يسجل نحو 8.25 جنيه للبيع ونحو 8.19 جنيه للشراء.