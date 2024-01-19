وضع اللمسات النهائية لمشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية في أسوان

تواصل محافظة أسوان وضع اللمسات النهائية للأعمال الجارية بمشروع تطوير منطقة الطابية الأثرية التاريخية، حيث تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اليوم، المستوى الأخير للمشروع بمرافقة اللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد، والمهندس سيد مدني رئيس مركز ومدينة أسوان.

وشدد اللواء أرف عطية على الجهات المعنية والقائمة على مشروع منطقة الطابية التاريخية ضرورة الإسراع بوتيرة العمل، وتكثيف أعداد العمالة للمساهمة في تحقيق العوائد الإيجابية منه.

وكلف المحافظ بالانتهاء من الأعمال الخاصة بالمسطحات الخضراء بشكل جمالي ومتناسق، توازياً مع تنفيذ الحدائق والأماكن الترفيهية المفتوحة للعائلات، والمشايات والبرجولات والمظلات، وقاعات المناسبات.

وضع اللمسات الأخيرة للمشروع

وتجري داخل المشروع أعمال اللاندسكيب لتتحول هذه المنطقة لواجهة حضارية مشرفة، وتضاف لبانوراما التطوير والتجميل التي أصبحت تمتلكها عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية في كل مكان.

وفي وقت سابق تابع اللواء أشرف عطية الأعمال الجارية بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم، الذي يشهد حالياً وضع اللمسات النهائية لإنهاء المستوى الأول منه بشكل بانورامي وجمالي متكامل بما سيساهم فى خلق متنفس حضاري، ويبهر الزائرين من الأفواج السياحية والمصريين.

عدم تشويه المشاهد الجمالية

وطالب بزيادة الوعى لدى المواطنين بعدم تشويه المشاهد الجمالية، والكتابة على جدران الأسوار والأعمدة للحفاظ على مكتسبات هذه المشروعات، ولتظل واجهة مشرفة، وتحقيق الاستدامة لما تم بذله من جهود تصب فى صالح المواطنين.