المراجعة النهائية لمادة اللغة الإنجليزية لطلاب الإعدادية بالإسكندرية

يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي انطلاق امتحان اللغة الإنجليزية، غدًا الأحد، في تمام التاسعة صباحًا.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، المراجعة النهائية لتسهيل الاستذكار على الطلاب، ويقدمها مدرس أول لغة إنجليزية بمحافظة الإسكندرية.

نصائح مهمة

ويقول المدرس، إنّ هناك بعض النصائح المهمة لطلاب الصف الثالث الإعدادي يجب مراعاتها خلال أداء امتحان اللغة الإنجليزية من أهمها.

قراءة الأسئلة جيدًا قبل بدء الحل.

قراءة أسئلة الـ«Listening» قبل الاستماع إليها.

ثم قراءة سؤال الـ«dialogue» جيدًا خاصة الجملة الاسترشادية.

قراءة ترجمة الكلمات الخاصة بسؤال الـ«complete».

تحسين الخط

ويضيف، أحد المدرسين أنه على الطلبة قراءة وترجمة الاختيارات جيدا قبل حل سؤال الـ choose، وقراءة سؤال الـ correct جيدا وتذكر القاعدة الخاصة بكل سؤال، وأخيرًا قراءة العنوان الخاص بسؤال الـ writing سواء كان paragraph أو biography أو review أو article.

ونصح مدرس أول اللغة الإنجليزية بمحافظة الإسكندرية، بضرورة تحديد الأفكار التي سيتم الكتابة عنها، وعدم الخروج عن محتوى الموضوع، مع مراعاة توحيد زمن الجملة Tense، وتحسين الخط وبناء جمل واضحة وبسيطة.

واختتم بالإشارة إلى أنّ أهم الأسئلة التي يجب مراجعتها لطلاب الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، هي: