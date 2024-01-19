أحد أطباء الفريق المعالج للطفل الفلسطيني عبد الله الكحيل: إرادته ساعدتنا

قال أحد الأطباء بالفريق المعالج للطفل الفلسطيني المصاب عبد الله الكحيل منذ قدومه للعلاج في مصر: كان يمثل تحديًا وحالة خاصة، متابعا: «أول ما نزل من الإسعاف أنا فاكر قالي همشي على رجلي، قلت له مش هتمشي من هنا غير وأنت ماشي على رجلك، كان لازم أديله أمل ، وإحنا كمان كان جوانا أمل وتحدي».

وأضاف في حوار مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج «مصر تستطيع»، عبر شاشة «DMC»، أن الفريق الطبي بمستشفى معهد ناصر كان يمتلك التحدي لعلاج الطفل الفلسطيني عبد الله الكحيل، وأن يتمكن الطفل من المشي على قدمه مرة أخرى بمشيئة الله.

وتابع، «الحمد لله بعد مرور شهرين، عبد الله دلوقتي بالضبط بقاله شهرين ويوم، وصل مصر 16 نوفمبر، الحمد لله أنا مبسوط وسعيد بحالته لأني بعتبره أبني وبحبه أوي وهو بيقولي أنا بحبك، هو عبد الله بطل على أد سنه الصغير لكن عنده إرادة وتحدي فهو ساعدنا كمان».