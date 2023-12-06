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الطفل الفلسطيني عبد الله الكحيل يوجه رسالة للسيسي: «بحبه زي أبويا»

كتب:

محمد أباظة
08:58 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل

الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل

شهدت فعاليات المؤتمر الختامي لحزب «مستقبل وطن»، في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، فيلما تسجيلا بعنوان «حبيب الملايين».

استقبال الأطفال الفلسطينيين للعلاج في مصر

وتطرق الفيلم التسجيلي في مؤتمر «مستقبل وطن» إلى المساعات التي قدمتها مصر لقطاع غزة، واستقبال الأطفال الفلسطينيين للعلاج في مصر.

المستفيدون من المبادرات الرئاسية

وخلال الفيلم وجه الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل، رسالة خاصة للرئيس السيسي قائلا: «أنا بحب السيسي وهو زي أبويا».

وظهر في الفيلم نماذج من المستفيدين من المبادرات الرئاسية، منها العفو الرئاسي، 100 مليون صحة، تكافل وكرامة، أهالي العشوائيات سابقا، وهدية الرئيس، الذين وجهوا له رسائل الشكر وأكدوا «رد الجميل» بدعمهم وتأييدهم للرئيس السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.