الحصاد الأسبوعي لمحافظة المنوفية.. بدء تشغيل موقف أشمون النموذجي

شهدت محافظة المنوفية خلال الأسبوع المنقضي، عدة أحداث تتعلق بفعاليات محافظ المنوفية ولقائه بالمواطنين، والكشف عن آخر موعد لتخفيف الأحمال الكهرباء الجديدة، وتحديد أماكن معارض أهلا رمضان، وموعد وضع التسعيرة على المنتج، بالإضافة إلى بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول للثانوية والشهادة الإعدادية.

الحصاد الأسبوعي للمحافظ

قام اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتسليم 22 عروسة أجهزة منزلية بالتعاون مع البنك الزراعي، بالإضافة إلى متابعة رصف الطرق ومبادرة 100 مليون شجرة مع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، وكذا بدء تشغيل موقف أشمون النموذجي للقضاء على المواقف العشوائية، واللقاء اليومي بالمواطنين لحل المشاكل التي تواجههم.

آخر موعد لمواعيد الكهرباء الجديدة

قال المهندس حاتم طعيمة رئيس قطاع كهرباء المنوفية في تصريحات لـ«الوطن»، إن آخر موعد لتخفيف الأحمال الجديدة بالكهرباء سيكون بنهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 24 يناير المقبل، مشيرًا إلى أن الكهرباء تنقطع 3 ساعات فقط من اليوم وأن هناك مناطق لا تنقطع بها الكهرباء منذ بداية الامتحانات يوم 9 يناير الماضي.

معارض أهلا رمضان وموعد تخفيض أسعار السلع الغذائية

وأكد أسامة مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، أنه جار تحديد أماكن معارض أهلا رمضان في جميع مراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى أن تلك الأماكن سيتم تحديدها خلال أيام، مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة للاتفاق مع المصانع والشركات على وضع التسعيرة على المنتج وأنه من المقرر أن توضع التسعيرة في بداية شهر مارس، كما تم تحرير 1032 محضرا تموينيا وضبط 7 طن مواد غذائية مجهولة المصدر.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني الثانوي يوم 13 يناير الماضي، بالإضافة إلى بداية امتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم 17 يناير الماضي، ومن المقرر انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 24 يناير المقبل، وبعد ذلك بداية إجازة نصف العام يوم 27 يناير المقبل.

وقال محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريحات لـ«الوطن»، إن امتحانات النقل والشهادة الإعدادية لم ترصد أي شكوى أو مشكلة خلال الأسبوع المنصرم، مشيرا إلى أن المديرية تتابع سير العملية الامتحانية من خلال غرفة عمليات رئيسية بها وكذا المرور على المدارس للأطمئنان على الطلاب مع التواصل المستمر مع مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة.