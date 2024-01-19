المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء في طامية بالفيوم

أعلن قطاع كهرباء شمال الصعيد موعد قطع الكهرباء في طامية بمحافظة الفيوم، وفقًا للمواعيد الجديدة التي تضمنت تخفيف أحمال الكهرباء خلال 4 فترات تبدأ من 2:00 ظهرًا وتستمر حتى 5:00 مساءً، بينها فترتين تشهد انقطاع الكهرباء لمدة ساعة واحدة فقط بدلًا من ساعتين، وذلك بالتزامن مع امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 نصف العام.

تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن متى موعد قطع الكهرباء في طامية بمحافظة الفيوم؟ وفقًا للمواعيد الجديدة، وأماكن تخفيف أحمال الكهرباء ساعة واحدة فقط، وذلك من خلال نشر الخريطة الكاملة لانقطاع الكهرباء في كافة قرى المركز.

متى موعد قطع الكهرباء في طامية؟

ويأتي موعد قطع الكهرباء في طامية خلال الفترة الأولى لمدة ساعة واحدة فقط بدءًا من 2:00 حتى 3:00 ظهرًا والتي تضم أكشاك بمدينة طامية، والكومي، ومهدي عبد الكريم، والرويسي، ومحمد فرج، والسبعمائة، ومطرطارس، وعزب أبو السعود، والغول، وعاشور، وأبو طالب، وكفر محفوظ، وعزب شكري والشيخ علي، وحنا صالح البحرية، وفايز، وبيومي جزء من فانوس.

مواعيد قطع الكهرباء اليوم

وتتضمن مواعيد قطع الكهرباء خلال الفترة الثانية لمدة ساعتين بدءًا من 2:00 ظهرًا حتى 4:00 عصرًا مناطق كوم أوشيم، والدكاري، والمدنية، والغرباوي، وقرية دوار جبلة، وعزب الغابة وأحمد بشير، وبوابة الرسوم، وبنزينة التعاون، ومحولات الجمهورية 1 و1 و3 و4، والقرية الأولى والثانية، وعبد القوي عبيد، وأبو السعود وتوابعها، وقرية الصبيحات، والحجارة، والبرم، وباقي قصر رشوان، وسعد روبي، ويونان، وجلالة قرية، وأكشاك بمدينة طامية، والعزازية، وجزء من الروبيات، وت البراني.

مواعيد قطع الكهرباء في الفيوم

وتشمل مواعيد قطع الكهرباء في مركز طامية بالفيوم خلال الفترة الثالثة التي تبدأ 3:00 عصرًا وتستمر حتى 5:00 مساءً مناطق وحدة مرور سنورس، وقرى شماطة، وشبانة، وجزء من فانوس وقراها، وقصر رشوان، والجمال، والبرنسيسة، وعبد الحميد القاسي، ومحارب، ومعصرة صاوي، وجبلة، والإخصاص، ودار السلام، وعلي مفتاح، والحملي.

خطة تخفيف أحمال الكهرباء

وفيما يخص خطة تخفيف أحمال الكهرباء في طامية خلال الفترة الرابعة لمدة ساعة واحدة فقط بدءًا من 4:00 حتى 5:00 مساءً مناطق منشأة طنطاوي وتوابعها، والطاحون، وأبو حسين، وبرغوت، وعبد العظيم، وقرية الروضة وتوابعها، والروبيات، والمقاتلة وتوابعها، وغنيم، وعزبة روبيل، وعزبة التسعين، وبوجويد 1 ميجا، والمستشفى العام 1 ميجا، والمستشفى الاستثماري 500، والعزبة 500، وخلف المشروع 500، والجلاء 500، وصرف الجلاء، والجامع 1 ميجا، والدائري 500، وبطس 1 300، وبطس 2 500، والمرور 1 ميجا.

كما تضم أكشاك بمدينة طامية، ومحولات كفر عميرة 1 و2، وإسكندر، وبطرس، ورافع مياه كفر عميرة، وإنارة الطريق، وسرسنا 4 و5 و6، وعفيفي، ومجاوي، وعلام، وأبو الحسن، وقرية المظاطلي وتوابعها، وأحمد فتحي، وعبد الرازق موسى، ومنشأة الجمال، وأجزاء من الفهمية وتوابعها، وفرقص، والحطى، وكفر عميرة، وسرسنا.

هل يمكن تغيير مواعيد قطع الكهرباء؟

وكشفت الشركة القابضة للكهرباء في بيان صحفي، إنّه من المقرر أن يتم تغيير مواعيد قطع الكهرباء بدءًا من الخميس 25 يناير، عقب انتهاء امتحانات نصف العام 2024، على أن يتم الإعلان عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة.