جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الفيوم.. بشرى سارة للمواطنين

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الفيوم، والتي تبدأ في تمام الساعة 11:00 صباحًا وتستمر حتى 3 فجرًا من اليوم التالي، وذلك لضمان عدم تكرار تخفيف الأحمال في نفس المنطقة لأكثر من مرة يوميًا، فيما زفت بشرى سارة للمواطنين بشأن مدة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال حيث جرى تقليلها إلى ساعة واحدة بدلًا من ساعتين يوميًا.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الفيوم، والتي تبدأ بعدد من المناطق في مراكز أبشواي، ويوسف الصديق، وإطسا، وطامية، وسنورس، ومدينة الفيوم بحسب الجداول المعلنة.

جدول قطع الكهرباء في الفيوم اليوم

ويتضمن جدول قطع الكهرباء في الفيوم اليوم بعد قرار تخفيف أحمال الكهرباء 2023 الذي أصدرته رئاسة مجلس الوزراء خلال الساعات القليلة الماضية، إلى نحو 1600 بدلًا من 2300 ميجا وات، وفقًا للجدول الآتي:

جدول مواعيد قطع الكهرباء بالفيوم

وتستمر الشركات في تخفيف الأحمال وفقًا للمواقيت التي تضمنها جدول مواعيد قطع الكهرباء بالفيوم الذي أعلنته وزارة الكهرباء في شهر أغسطس المُنصرم، حيث يمكن معرفة جدول مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء تفصيليًا في كافة المناطق والقرى والنجوع بمختلف مراكز محافظة الفيوم من خلال الضغط هنا.

موعد انتهاء تخفيف الأحمال

وبحسب بيان سابق لرئاسة مجلس الوزراء، فإنّ موعد انتهاء تخفيف الأحمال من المقرر أن ينتهي بانتهاء ارتفاع درجات الحرارة في مصر، حيث إنّ ارتفاعها بصورة كبيرة مقارنةً بالأعوام الماضية يسبب في استخدام كميات ضخمة من الغاز مما يضطر الحكومة إلى تخفيف الأحمال بصورة يومية.