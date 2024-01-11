جدول مواعيد تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء في الفيوم.. ساعة واحدة يوميا

أعلن قطاع كهرباء شمال الصعيد، تقليص تخفيف أحمال الكهرباء لساعة واحدة فقط بدلًا من ساعتين في عددٍ من المناطق، فضلًا عن إلغاء قطع الكهرباء تمامًا في الفترة من 11:00 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا بسبب انعقاد امتحانات الترم الأول لمختلف الصفوف والمراحل الدراسية.

وأشار قطاع كهرباء شمال الصعيد، في بيان صحفي، إلى أنّ وزارة الكهرباء، تتولى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لمعرفة مواعيد امتحانات الترم الأول 2024 للصفين الأول والثاني الثانوي العام، التي تُعقد إلكترونيًا، لمنع قطع الكهرباء في المناطق التي تقع بها المدارس تتضمن لجان امتحانات وذلك بدءًا من الخميس الموافق 11 يناير الجاري حتى 24 من نفس الشهر والموافق آخر أيام الفصل الدراسي الأول.

بيان قطع الكهرباء

وأوضح مصدر مسؤول بشركة كهرباء الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنّه جرى إصدار قرار بإلغاء قطع الكهرباء في المناطق التي تشهد انقطاعًا في الفترة من 11:00 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا، بسبب انطلاق امتحانات نصف العام 2024.

مواعيد قطع الكهرباء في الفيوم

وأشار إلى أنّ مواعيد قطع الكهرباء في الفيوم، تتقلص إلى ساعة بدلًا من ساعتين في الكثير من المناطق، ويتوقف انقطاع الكهرباء في مناطق أخرى، موضحًا إنّ جدول ومواعيد قطع الكهرباء في الفيوم من المقرر أن يستمر من 2:00 حتى 5:00 مساءً كالآتي: «اضغط هنا».

موعد توقف قطع الكهرباء

وفيما يخص أماكن ومواعيد قطع الكهرباء في مدينة الفيوم، فإنّها تشمل تقليص انقطاع الكهرباء ساعة واحدة بدلًا من ساعتين بدءًا من 2:00 حتى 3:00 بدلًا من أن تنقطع الساعة 1:00 وذلك في المناطق الآتية:

- أكشاك مدرسة الأندلس، والهجانة، وبحر الخفاف، ومساكن الشيخ، وشرف الدين، والساحة، وجزء من قحافة، وأكشاك الحديقة الدولية 1، و2، والرحمة، وفاكوم، وبرج التجاريين، وجزء من السلخانة، وجزء من المدابغ، وجزء من طريق أسيوط، ودار الرماد النور، وأوقاف 1، وبرج عزام، وأرض جعفر، وبرج علاء، ودار الرماد، ومعبد، والصالة، وبرج رمضان شعبان، وبرج الزهراء، والمضرب، وعبد الجواد.

كما تشمل كشك النصر، وكشك عثمان، وأكشاك التجاريين، ودار الرماد محجوب، والشيخ سعد، وأوقاف 2، ومحمد فوزي، والأطباء، وأكشاك حجرة أحمد كمال، وبنك مصر الإسلامي، والزراعة، والجنينة، والجزائر، ومستشفى الزهراء، والبحاري، والبوتاجاز، ومساكن الجون، وأكشاك جنينة الحصري، والزامر مفرح، والمبيضة، ولوقا، والروبي، وحجرة الروبي، وأكشاك الأتوبيس، والشيخة شفا، والثانوية بنات، وجامع الحواتم والمحكمة، وأكشاك شرق الجون، ومسجد التوحيد، وحجرة جامع السلام، وجامع السلام، والإدارة التعليمية، والجون حريش، والبوسته.

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة

وتشهد مواعيد قطع الكهرباء ساعة واحدة فقط من 2:00 ظهرًا وحتى 3:00 عصرًا في تلك المناطق بمركز سنورس، والتي تشمل النقطة، ونخلة، والجامعي الكبير، والزعطية، وسوق الليمون، والمغربي، والمعهد الديني، ونمر، ودكم 1و2، وأكشاك بمدينة سنورس، ورحيم، وأبو سعاد، والظالم، وتادرس، وعبد السلام كريم، ونقاليفة، والحناوي، وأكشاك بمدينة سنورس، والمجمع، وطريق عبود، والشريف، والباعة، والجرن، وجزء من سنهور القبلة، والحلفاية، والشيخ صالح، وأبو ناعورة.

تفاصيل قطع الكهرباء

وتضمنت تفاصيل قطع الكهرباء في عدة قرى بمركز الفيوم، لمدة ساعة واحدة بدلًا من ساعتين، وذلك في مناطق منشأة بغداد، وأبجيج، والمماليك، والعزب البلد وتوابعها، وجزء من الزاوية، وجزء من بني صالح، والدالي، ويوسف إسكندر، وجزء من دمو، وصموئيل، والست، والنشرة، وهنري ميشيل، وحسب الله، واللاهون وتوابعها، وهوارة عدلان، وسنوفر والعصارة، وعزبة، وفرق الأمن، ومحول دير العزب، ومصنع الأقطان، وتلات، وقصر كامل، والحميدية، والمندرة، وبهنس، وشكر، ومكاوي، والدباح نصار، وعلي صالح.

بيان قطع الكهرباء

وتضمن بيان قطع الكهرباء في طامية وإطسا ويوسف الصديق، انقطاعها لمدة ساعة واحدة فقط بعدما تم إلغاء انقطاع الكهرباء حتى الساعة 2:00 ظهرًا، إذ تنقطع من 2:00 حتى 3:00 عصرًا فقط وذلك في المناطق الآتية:

طامية.. أكشاك بمدينة طامية، والكومي، ومهدي عبد الكريم، والرويسي، ومحمد فرج، والسبعمائة، ومطرطارس، وعزب أبو السعود، والغول، وعاشور، وأبو طالب، وكفر محفوظ، وعزب شكري، والشيخ علي، وحنا صالح البحرية، وفايز، وبيومي جزء من فانوس.

إطسا.. جردو، وعزبة العركة، وسكران، ودفنو، وجزء المحكمة، وإطسا، وقرية أبو جندير، وأكشاك طه، والجبيلي، والسكاكين، ومساكن العتامنة، وجامع العتامنة، وأبو أنور، وجامع إطسا الغربي، ومحولات منية الحيط، ويوسف زيدان، والصعايدة، ومحطة رفع الصعايدة، ومنشأة سيف 1و2، والكاشف 1و2، وأبو عوض اللواج، وفيصل، ويوسف الصديق.. قرية الحامولي وتوابعها، وعزبة السعداوي، والدكتور حافظ.