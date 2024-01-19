خالد أبو بكر عن تخفيض «موديز» النظرة المستقبلية لمصر: ننتظر حلول الحكومة

علّق الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على تغيير وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من «مستقرة» إلى «سلبية»، قائلا: «هذه المرحلة هي مرحلة إيجاد الحلول».

وقال الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»: «أتوقع أتخيل أن تقدم الحكومة حلولها، وحتى يؤتي هذا الحل ثماره، سيكن هناك تفاعل من المجتمع الدولي».

وأشار إلى أن الحكومة تقول إنها تعمل على حل الأزمة الاقتصادية وتوفير العملة الأجنبية، وتدارك آثار الأزمة بقدر ما يمكن، مضيفًا أن الجميع ينتظر حلًا من الحكومة.

وتابع: «ربنا يوفق الحكومة ويكرمها.. بس من هنا لحد ما الحكومة يكون عندها حل اللي عنده مشكلة هعرضها.. اللي حصله وجع هقوله ومش هسكت.. واللي حصله خسارة مين هيعوضه؟».