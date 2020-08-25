خالد أبوبكر: السجيني أفضل نائب بالبرلمان الحالي

أكد الإعلامي خالد أبو بكر، أن من مزايا البرلمان الحالي، الذي انتهت جلساته اليوم، أنه أنجز كثيرا من القوانين المهمة التي لولاها لوقعنا في مشاكل تشريعية كثيرة، كما أنه عقد في لجانه 1980 اجتماعا، للجان المتخصصة، موضحًا أنه يملك من الشجاعة الأدبية التي تُتيح له إعلان عن أسماء أفضل نائب برلماني في هذا المجلس، وكذلك أسوأ عضو طوال فترة انعقاد المجلس.

وأضاف "أبو بكر"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "أون إي"، أنه يرى من وجهة نظره بأن أفضل نائب في البرلمان الحالي هو أحمد السجيني، رئيس لجنة المحليات في المجلس، فهو أفضل من لفتوا نظره خلال الـ 5 سنوات الماضية، كونه ناقش الكثير من القوانين الخاصة بالمجلس، كما كان متابعًا لوسائل الإعلام ويمدهم بكل ما يجرى ويدار داخل الجلسات.

وأكد الإعلامي، أن أسوأ نائب في البرلمان الحالي من وجهة نظره هو النائب إلهامي عجينة، نظرًا لتصريحاته وتصرفاته التي استفزت الكثيرين، فكان الإعلامي يتمني من هذا النائب أن يكون أقل صخبًا وأكثر موضوعية أثناء عملة في المجلس.