محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال إصلاح وصيانة شبكة الصرف الصحي بمدينة مسيرة

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة مسير في أعمال صيانة وإصلاح وتطهير شبكة وبيارات الصرف الصحي بعدد من شوارع المدينة، وذلك تحت إشراف محمد صلاح، رئيس مدينة مسير، مشدداً على استمرار الأعمال لمراجعة المرافق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مدار اليوم، والعمل على إنهاء أي أعطال خدمية.

توفير الخدمات ومتابعة سير العمل

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان، اليوم الجمعة، أنه يتابع على مدار الساعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى قرى ومراكز والمدن، بما يوفر لهم سبل الراحة والأمان، مشيرا أن كل مركز ومدينة به غرفة عمليات الطوارئ والأزمات تعمل على مدار اليوم لتذليل أي عقبات أو أعطال تحدث والعمل على حلها بشكل عاجل.

13 مركز ومدينة في كفر الشيخ

وأشار أن محافظة كفر الشيخ، بها عدد 13 مركز ومدينة، موزعة على نطاق المحافظة، حيث يتم متابعة أعمال الصيانة للمرافق والخدمات بهم من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة وذلك لإنهاء أي مشكلات من المهد.