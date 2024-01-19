البابا تواضروس: «اجعلوا كلامكم حكيم وبشارة مٌفرحة لغيركم» 

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه يجب التعلم من يوحنا المعمدان بأن يكون لنا صوت نبوي من خلال الكتاب المقدس، بأن يكون «كلامنا إنجيلي» والإنجيل يعني بشارة مٌفرحة لذا: «اجعلوا كلامكم بشارة مفرحة»

وأضاف البابا تواضروس خلال عظته بقداس عيد الغطاس من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، مساء اليوم، أن يوحنا المعمدان كان يتكلم بحكمة، مشيرا إلى أهمية حكمة التعاملات والعلاقات بين الناس جميعا.

البابا تواضروس: الله يحدد الأمور في التوقيت الأنسب

وتابع: «الشخص هو يوحنا المعمدان الذي جاء من امرأة عاقر وأصبح أعظم مواليد النساء، مشيرا إلى أن الله لم يتأخر حيث أرسل يوحنا في التوقيت المناسب فالله لا يحسب الأمور بالساعة مثلنا لكنه في التوقيت الأنسب».

القاب يوحنا المعمدان

وأكد أن يوحنا المعمدان هو همزة الوصل بين العهدين القديم والجديد، كما أنه نال 3 ألقاب: «السابق كونه سبق ميلاد المسيح بـ6 أشهر، والصابغ لأنه عمد السيد المسيح، والشهيد لاستشهاده».

وأوضح أن المسيح تعمد في عمر 30 سنة، وكانت بداية الخدمة العلنية له، عبر نهر الأردن، مشيرا إلى أنه نهر ليس طويلا وطوله 250 كيلو متر فقط، فهو ينبع من هضبة الجولان، ثم يسير في 5 دول.

وطالب البابا تواضروس من الحضور الصلاة وأن يكون اليوم عيد تجديد لنفس كل إنسان.