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بثمرة البرتقال.. محمد يشارك أصدقاءَه الأقباط «عيد الغطاس» بالمحلة

كتب:

رفيق محمد ناصف
تصوير:

ماهر العطار
07:19 ص | السبت 20 يناير 2024
الطفل محمد يشارك في عيد الغطاس بالمحلة

الطفل محمد يشارك في عيد الغطاس بالمحلة

لم يتخط عمره 4 سنوات، وضرب مثلا في الوحدة الوطنية بمشاركته زملائه من الأطفال من الأسر المسيحية بمدينة المحلة الكبرى، احتفالات عيد الغطاس، فهو يحمل فانوسه الذي يتزين بشعار «الهلال مع الصليب» وصممه له أحد رجال كنيسة مارجرجس بالمحلة الكبرى ويلهو مع أصدقاءَه بالشارع في محبة خالصة.

الأطفال تحمل الفوانيس 

الطفل محمد مصطفى، ابن مدينة المحلة الكبرى، يسكن في منطقة سويقة الأقباط بحي ثان طنطا، لفت نظره حمل الأطفال الأقباط فوانيس من ثمرة البرتقال، التي تحمل شعار الصليب، فطلب من والداته فانوسًا للاحتفال معهم بعيدهم.

أكدت أم مصطفى، أن صغيرها طلب مشاركة زملائه وأصدقاءَه احتفالهم: «طلب مني فانوس علشان يشارك أصحابه عيد الغطاس».

وعبّرت الأم عن سعادتها بمشاعر طفلها بحرصه على تهنئة أصدقاءَه كما يقدمون له التهنئة في أعيادهم: «الكل هنا مصري مفيش فرق بين المسلم والمسيحي، والأطفال تربت على الوحدة الوطنية، وكلنا مصريين».

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