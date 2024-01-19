القمص يؤانس أديب يترأس قداس عيد الغطاس بالكنيسة الكاثوليكية بالغردقة

ترأس القمص يؤانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر قداس عيد الغطاس مساء اليوم الجمعة، بكنيسة القديس يوسف بالغردقة احتفالا بعيد الغطاس 2024، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

قداس عيد الغطاس

وشهدت كنيسة القديس يوسف بالغردقة توافد كبير لأداء صلاة عيد الغطاس 2024 وسط فرحة وسعادة وتبادل التهاني والتبريكات والتقاط الصور التذكارية في لقطة مبهجة تظهر فرحة العيد.

كما شهدت محيط كنائس الغردقة تشديدات أمنية وإجراءات احترازية وتفتيشات على أعلى مستوى وتنظيم الدخول إلى الكنائس عبر البوابات الإلكترونية.

القمص يؤانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك

وقال القمص يؤانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر فى كلمته احتفالا بعيد الغطاس، إن عيد الغطاس يقودنا إلى نبع الحياة الجديدة والولاة من الماء والروح، وشخص يسوع المسيح شابهنا في كل شيئ ما عدا الخطيئة والذي بلا خطيئة صار خطيئة لأجل خلاصنا مقدما التهنئة لشعب مصر بالأعياد، مؤكدا أن أعيادنا واحدة.

عيد الغطاس 2024

يذكر أن عيد الغطاس هو أحد الأعياد السيدية الكبرى، وأقدم الأعياد في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي ترتبط بالسيد المسيح، وتحتفل به الكنيسة يوم 19 يناير، ويمثل ذكرى معمودية المسيح في نهر الأردن قبل أكثر من 2000 عام، ويصلى قداس عيد الغطاس ليلا بحسب التقليد المتبع بأن السيد المسيح قد ولد ليلاً .