أرخص أماكن بيع الفاكهة والخضروات في سوهاج.. تعرف عليها

أرخص أماكن بيع الفاكهة والخضروات في سوهاج، يبحث الآلاف من قاطني المحافظة عنها، لشراء الخضروات والفواكه بأسعار مخفضة عن مثلياتها في المحلات والأسواق الأخرى.

أرخص أماكن بيع الفاكهة والخضروات في سوهاج، تستعرضها «الوطن»، في ضوء ما تقدمه الجريدة من خدمات متتالية ومتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

أرخص أماكن بيع الفاكهة والخضروات في سوهاج

وجاءت أرخص أماكن بيع الفاكهة والخضروات في سوهاج على النحو التالي:

- السوق الخضري بمدينة نصر سوهاج

- شادر المنشأة.

- شادر طما.

شادر طهطا.

- شادر جرجا.

شادر ساقلتة.

أسعار الفاكهة والخضروات في سوهاج

وجاءت أسعار الفاكهة والخضروات في سوهاج كالتالي:

- سعر البصل الأحمر القديم: 25 جنيهًا للكيلو.

- سعر البصل الأبيض القديم: 15 جنيهًا.

- سعر الباذنجان الرومي: 3.5 جنيه والعروس: 5 جنيهات والحشو: 6.5 جنيه

- سعر الطماطم: من 5 إلى 7.5 جنيهات.

- سعر البطاطس: 10 جنيهات.

- سعر الخيار: من 10 إلى 15 جنيهًا-

سعر الفلفل الحار: 10 جنيهات

- سعر الفلفل الرومي: 10 جنيهات

- سعر الكرنب: من 10 إلى 25 جنيهًا

- سعر الجزر: 7.5 جنيه

قسم الفاكهة:

- سعر البرتقال البلدي السكري: 5 جنيهات

- سعر البرتقال أبوسرة: من 7.5 إلى 10 جنيهات

- سعر اليوسفي: من 5 إلى 10 جنيهات

- سعر الموز البلدي: 10 جنيهات والفاخر: 15 جنيهًا

- سعر الجوافة: 15 جنيهًا

- سعر التفاح الأصفر: 50 جنيهًا والأصفر السكري: 35 جنيهًا والأحمر السكري: 50 جنيهًا والأمريكاني: 60 جنيهًا

- سعر الكنتالوب: 10 جنيهات

- سعر الرمان: 15 جنيهًا

- سعر الفراولة: من 25 إلى 30 جنيه

- سعر الكاكا: 25 جنيهًا

سعر التين: 20 جنيهًا