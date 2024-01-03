محافظة سوهاج: تنفيذ وحدة طب أسرة «القرامطة شرق» بساقلتة بنسبة 98%

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينه ساقلتة، شمال غرب محافظة سوهاج، أن نسبة تنفيذ وحدة طب الأسرة بقرية «القرامطة شرق»، تجاوزت 98%، ويأتي هذا المشروع ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

متابعة المشروعات الحيوية بنطاق مركز

ووجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بضرورة متابعة المشروعات الحيوية بنطاق مركز ومدينة ساقلتة وقراه التوابع وسرعة الانتهاء من كافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمركز في المدة الزمنية المحددة لكل مشروع وإزالة أي معوقات تواجه المشروع.

وتتكون الوحدة الصحية بقرية القرامطة شرق من دور أرضي+ دور علوي، ويشمل الدور الأرضي «صالة انتظار، إسعافات أولية وغيارات، معمل دم، معمل طفيليات، غرفة نفايات، دورات مياه، مغسلة، تعقيم، تطعيمات ومتابعة نمو الطفل، مكتب الصحة، عيادات طب الأسرة، عيادة الأسنان، عيادة متابعة الحمل، خدمة منتفعين، مكتب خدمات كبار السن، صيدلية، ملفات طبية، تسجيل طبي، وغرف للمخازن والكهرباء»، فيما يشمل الدور الأول علوي «عياة الصحة العامة، تثقيف صحي وأسري، كمبيوتر، دورات مياه، سكن تمريض، تغيير ملابس، إدارة وحسابات، سكن أطباء، وصالة انتظار».

وشدد رئيس الوحدة المحلية علي مسؤولي التنفيذ بسرعة الانتهاء من الأعمال في المدد الزمنية المحددة، واستمرار أعمال المتابعة في المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المركز ومراعاة المدة الزمنية المحددة لكل مشروع وإزالة أي معوقات تواجه المشروع وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وخلق بيئة نظيفة لهم.