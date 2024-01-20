أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر 2024.. «أقل من 50 ألف جنيه»

يرغب قطاع كبير من المواطنين في معرفة السيارات المستعملة الأقل سعرا، وتحديدا السيارات الأقل من قيمة 50 ألف جنيه، لذا تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية قائمة السيارات المستعملة الأرخص في مصر 2024، وفقاً لآخر تحديثات أسعار سوق السيارات المستعملة في مصر.

فيات بولونيز «1991»

تعد سيارة فيات بولونيز، سنة التصنيع 1991، من ضمن قائمة السيارات المستعملة الأرخص سعراً، حيث يصل متوسط سعرها 36 ألف جنيه.

فيات 128 «1991»

من ضمن السيارات المستعملة الأرخص سعراً تأتي سيارة فيات 128 وسنة تصنيعها 1991، ويصل متوسط سعرها 43 ألف جنيه.

سيات ابيزا «1992»

كما تأتي أيضا سيارة سيات ابيزا وسنة تصنيعها 1992، ضمن السيارات الأقل سعرها، حيث يصل متوسط سعر تلك السيارة المستعملة إلى 46 ألف جنيه.

لادا 2105 «1994»

وتدخل أيضاً سيارة لادا 2105 وسنة التصنيع 1994، ضمن قائمة السيارات المستعملة الأقل في الفئة السعرية، حيث يصل متوسط سعرها إلى 47 ألف جنيه.

سيتروين Ax 1995

ومن ضمن القائمة الأقل سعراً تأتي سيارة سيتروين Ax 1995، حيث سجل متوسط سعرها 47 ألف جنيه.