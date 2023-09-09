أسعار السيارات المستعملة في مصر.. أفضل 5 عربيات مناسبة لمحدودي الدخل

يهتم الكثير من المواطنين المصرين بالبحث عن أسعار السيارات المستعملة في مصر، إذ تشهد السيارات المستعملة في مصر اقبالا كبيراً نظراً لسعرها المنخفض مقارنة بالسيارات الجديدة، مما يناسب إمكانيات العديد من المواطنين الراغبين في امتلاك سيارة، لقضاء المشاوير والذهاب للعمل.

وتقدم «الوطن»، في السطور التالية مواصفات وأسعار السيارات المستعملة في مصر، ونرصد لكم أفضل 5 عربيات مستعملة للبيع مناسبة لمحدودي الدخل بسعر لا يزيد على 100 الف جنيه، وفقاً لآخر تحديثات أسعار سوق السيارات المستعملة في مصر وجاءت الأنواع والأسعار كالآتي:-

أسعار السيارات المستعملة في مصر

- سيارة أوبل فيكترا موديل 1995 مستعملة، هيكل سيدان، عداد 200 ألف كيلومتر، لون أزرق داكن، ناقل حركة مانيوال، بها راديو وتكيف، وتأتي هذه السيارة بسعر 90 ألف جنيه.

- سيارة فيات تمبرا موديل 1999 مستعملة، بها راديو كاست، عداد 230 ألف كيلومتر، لون أحمر، ناقل حركة مانيوال، بها تكيف ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وتأتي هذه السيارة بسعر 95 ألف جنيه.

- سيارة فيات سينا موديل 2002 مستعملة، بها راديو كاست، عداد 190 ألف كيلومتر، لون فضي، ناقل حركة مانيوال، بها نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وتأتي هذه السيارة بسعر 75 ألف جنيه.

سيارات مستعملة للبيع

- سيارة هيونداي أكسيل موديل 1992 مستعملة، موتور1500 سي سي، عداد 150 ألف كيلومتر، لون فضي داكن، ناقل حركة مانيوال، وتأتي هذه السيارة بسعر 83 ألف جنيه.

- سيارة هيونداي إلنترا موديل 1994 مستعملة، بها راديو كاست وجهاز انذار، عداد 292 ألف كيلومتر، لون أحمر، ناقل حركة مانيوال، بها تكيف ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وتأتي هذه السيارة بسعر 80 ألف جنيه.