وكيل «فيات» بمصر تعلن عن استدعاء بعض سياراتها لفحص وسائدها الهوائية مجانا

أعلنت شركة «داينامكس»، وكيل شركة السيارات العالمية «فيات» في مصر، عن حملة لاستدعاء بعض سيارات «فيات تيبو سيدان وهاتشباك موديل 2021/ 2022» بهدف فحص وتحديث برنامج الوسائد الهوائية، للتأكد من سلامتها ومطابقتها لمعايير الأمان.

وقال إعلان عن الشركة «يُرجي من السادة مالكي تلك الموديلات من الطرازات سالفة الذكر، التواصل مع الشركة المالكة للحجز المُسبق».

يأتي ذلك في إطار اطمئنان الشركة العالمية، علي جودة وفاعلية المنظومة، وحرصا من جهاز حماية المستهلك على أمن وسلامة المُستهلكين.

خدمة الفحص تتم بشكل مجاني

وأوضحت الشركة أنه لمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال على الخط الساخن للشركة المالكة19984، وذلك للحجز المُسبق، وتحديث البيانات، والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الاستدعاء، وأيضا لتحديد الميعاد المناسب في أقرب مركز خدمة معتمد في حال خضوعها للفحص، وذلك دون أي تكاليف أو رسوم على العميل.

وتابعت «في حال وجود شكوى أو مُخالفة، يرجى الاتصال على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588) من أي خط أرضي، أو إرسال الشكوى عبر خدمة الواتس آب 01577779999».