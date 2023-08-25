رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وكيل «فيات» بمصر تعلن عن استدعاء بعض سياراتها لفحص وسائدها الهوائية مجانا

كتب:

وفاء الصعيدي
10:08 م | الجمعة 25 أغسطس 2023
إعلان شركة شركة داينامكس وكيل فيات في مصر

إعلان شركة شركة داينامكس وكيل فيات في مصر

أعلنت شركة «داينامكس»، وكيل شركة السيارات العالمية «فيات» في مصر، عن حملة لاستدعاء بعض سيارات «فيات تيبو سيدان وهاتشباك موديل 2021/ 2022» بهدف فحص وتحديث برنامج الوسائد الهوائية، للتأكد من سلامتها ومطابقتها لمعايير الأمان.

وقال إعلان عن الشركة «يُرجي من السادة مالكي تلك الموديلات من الطرازات سالفة الذكر، التواصل مع الشركة المالكة للحجز المُسبق».

يأتي ذلك في إطار اطمئنان الشركة العالمية، علي جودة وفاعلية المنظومة، وحرصا من جهاز حماية المستهلك على أمن وسلامة المُستهلكين.

خدمة الفحص تتم بشكل مجاني

وأوضحت الشركة أنه لمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال على الخط الساخن للشركة المالكة19984، وذلك للحجز المُسبق، وتحديث البيانات، والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الاستدعاء، وأيضا لتحديد الميعاد المناسب في أقرب مركز خدمة معتمد في حال خضوعها للفحص، وذلك دون أي تكاليف أو رسوم على العميل.

وتابعت «في حال وجود شكوى أو مُخالفة، يرجى الاتصال على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588) من أي خط أرضي، أو إرسال الشكوى عبر خدمة الواتس آب 01577779999».

اقرأ المزيد:

«الوطن» تختبر «فيات تيبو 2022».. تعرف على العيوب والمميزات قبل الشراء

تعرف على مواصفات وأسعار فيات تيبو 2022.. تتوافر بـ5 فئات

تعرف على أسعار سيارات فيات في مصر 2022 بعد الزيادات الأخيرة

تجهيزات ومواصفات «فيات تيبو 2022» في مصر

10 آلاف جنيه زيادة جديدة على أسعار فيات «تيبو» في السوق المصرية
بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.