مصدر مسؤول ينفي سماح مصر باحتلال محور صلاح الدين: لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية

نفى مصدر مصري مسئول ما ادعته صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو على احتلال إسرائيل لمحور صلاح الدين «فيلادلفيا».

ونفى المصدر ما ادعته الصحيفة العبرية بدعوى قطع آخر شريان لحماس مقابل إشراك السلطة الفلسطينية في خطة اليوم التالي للحرب، مشددًا على أن الموقف المصري ثابت ومعروف.

مصر تؤكد ضرورة وقف اطلاق النار ورفض تصفية القضية الفلسطينية

وشدد المصدر على أهمية التأكيد على أن الموقف المصري من تطورات الأزمة الحالية في الأراضي الفلسطينية، هو ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، ورفض أي تحركات إسرائيلية من شأنها تصفية القضية الفلسطينية، رافضًا ما أثارته الصحافة الإسرائيلية حول تفاهمات مصرية حول محور صلاح الدين «فيلادلفيا».

وأكد المصدر المسؤول أن مصر تشدد على ضرورة التزام واحترام الجانب الإسرائيلي لكل الاتفاقيات الأمنية الموقعة بين البلدين بما فيهم البروتوكول الخاص بمحور فيلادلفيا.

وكان مصدر مسئول قد نفى لفضائية القاهرة الإخبارية ما أثارته الصحافة الإسرائيلية حول تفاهمات مصرية حول محور صلاح الدين «فيلادلفيا».