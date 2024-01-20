مدرب يانج أفريكانز السابق: فوز مصر على الرأس الأخضر سيغير الأمور تماما

قال لوك إيمايل، مدرب يانج إفريكانز وطلائع الجيش سابقا، إنه من الصعب أن تتوقع الفائز بكأس الأمم الأفريقية، فمنتخب السنغال يلعب كرة قدم بشكل جيد، وأيضا منتخب المغرب يقدم كرة قدم رائعة.

يجب أن يفور منتخب مصر في المباراة القادمة

وتابع لوك إيمايل مدرب يانج أفريكانز وطلائع الجيش سابقا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كان 2023»، المذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، أنه محبط لما حدث لمنتخب مصر لكن الأمور لم تتنه بعد، وإذا تمكنوا من تحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام منتخب الرأس الأخضر، ستتغير الأمور تماما، أيضا الكاميرون وغانا ونيجيريا يوجد بهم أفضل اللاعبين.

وأوضح مدرب يانج أفريكانز وطلائع الجيش سابقا، أنه لا يتحدث عن منتخب مصر كمدرب، وأنه يحب مصر كثيرا.