«تضامن كفر الشيخ» تكرم 523 رائدة ريفية لدورهم في نشر الفكر الاقتصادي

كرمت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بمقر قاعة مسرح قصر ثقافة مدينة كفر الشيخ، بالمحافظة، لعدد 523 رائدة ريفية على نطاق قرى ومدن المحافظة، تقديراً لجهودهم وعطائهم الكبير في نشر الفكر الاقتصادي المشروعات الصغيرة لدى المرأة الريفية.

تدريب المرأة الريفية على المشروعات الصغيرة

وأوضحت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الرائدات الريفيات لهن دور كبير في نشر الفكر الاقتصادي؛ لإنشاء العديد من المشروعات الصغيرة لدي المرأة الريفية، حيث تضم مشروعات الصابون السائل، وتعلم الحياكة، وإنتاج المشغولات اليدوية، والسجاد والكليم، ومشروعات إنتاج الألبان، والمواد الغذائية الطازجة من الخضروات والفاكهة، لدي المرأة الريفية.

توفير مئات فرص العمل للمرأة الريفية في كفر الشيخ

وأشارت أن تلك المشروعات السابق ذكرها، وفرت مئات فرص العمل للمرأة الريفية العاملة، التي بدورها ساهمت في زيادة الدخل اليومي لهم وتشغيل أبنائهن معهم، وهو ما يوفر فرص عمل حقيقية للمرأة والشباب من أماكن إقامتهم بالريف المصري، لافتة أن ذلك يأتي من خلال رؤية الدولة المصرية نحو المشروعات الصغيرة وتمكين المرأة الريفية نحو العمل.

جاء ذلك بحضور وديع مجدي، مدير عام المشروعات، بمديرية التضامن في كفر الشيخ، وعدد من قيادات المديرية.