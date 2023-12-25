مفاجأة لجمهور رأس السنة.. محمد منير يتعاون مع مسار إجباري في ديو غنائي

يحيي الكينج محمد منير وفرقة مسار إجباري ومطرب الراب عفروتو، حفلًا مشتركًا يوم رأس السنة، وذلك في منطقة الشيخ زايد، ومن المقرر أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

ديو منير ومسار إجباري

وذكرت مصادر لـ «الوطن» أنَّ الكينج محمد منير سيجمعه «ديو» مع فرقة مسار إجباري على هامش الحفلة، وهذا سيكون مفاجأة لجمهور الحفل.

وكانت الشركة المنظمة للحفلة، طرحت أسعار التذاكر للجمهور، إذ جاءت الفئة العادية بـ600 جنيه، والمميزة 1000 جنيه، وطاولة 4 أفراد 20 ألف جنيه، وطاولة 6 أفراد 30 ألف جنيه.

محمد منير يتبرع بجزء من أرباح الحفلة لغزة

وأعلن محمد منير، عن تبرعه بجزء من أرباح الحفلة، لصالح الشعب الفلسطيني، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «احجز تذكرتك وانضم لنا في أكبر حفل للعام الجدید 2024 مع محمد منير - مسار إجباري وعفروتو وأكبر عرض ألعاب ناریة للعد التنازلي للترحیب بعام 2024».

وأضاف:«استمتعوا بمشاھدة أكبر عرض لألعاب الخفة مع كريس المصري ومفاجآت أخرى كثيرة، یوم الأحد 31 دیسمبر، يرجى ملاحظة أنَّه سيتمّ التبرع بجزء من الأرباح لجهود إغاثة غزة»