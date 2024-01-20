أسرة مسلسل «إمبراطورية ميم» تحتفل بعيد ميلاد منى أحمد زاهر

احتفلت اسرة مسلسل «إمبراطورية ميم» بطولة خالد النبوي وحلا شيحة بعيد ميلاد منى أحمد زاهر إحدى بطلات العمل المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

وشارك أحمد زاهر عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام فيديو لاحتفال اسرة المسلسل بعيد ميلاد ابنته معلقا: «أحلى عيد ميلاد ده ولا إيه، شكرا أصدقائي النجوم خالد النبوي وحلا شيحة وهنا زاهد والمخرج المحترم الإنسان محمد سلامة على أحلى مفاجأة لمنى، ألف مبروك هتكسروا الدنيا».

مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل «إمبراطورية ميم»، من المقرر ان ينافس خلال السباق الرمضاني 2024،من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، و هاجر السراج، نور النبوي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، محمد محمود عبدالعزيز، آدم وهدان، منى أحمد زاهر، محمد محمود عبدالعزيز، ليلى عز العرب، نشوى مصطفى من اخراج محمد سلامة.

أحمد زاهر يهنئ ابنته بعيد ميلادها

حرص أحمد زاهر علي تهنئة ابنته منى عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بعيد ميلادها بنشر صوره تجمعهم معلقا: «كل سنة وإنتي طيبه يا روح قلبي يا عمري يا أجمل بنوتة في الدنيا كلها بحبك يا منمونتي ربنا يخليكي ليا وعقبال مليون سنة».