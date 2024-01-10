هشام جمال لـ أحمد زاهر: يشرفني أناسب بني آدم محترم عرف يربي بناته

وجه المؤلف هشام جمال رسالة للفنان أحمد زاهر، بعد قراءة فاتحة ابنته ليلى أحمد زاهر، في جو عائلي، ومن المقرر إعلان تفاصيل وموعد الخطوبة خلال الأيام المقبلة.

وكتب هشام ماجد عبر «إنستجرام»: «أنت اللي صاحبي وأخويا ويشرفني أناسب بني آدم محترم، وعرف يربي بناته زيك أنت وهدى يا حبيبي».

جاء ذلك ردا على رسالة أحمد زاهر لهما بعدما أعلن الثنائي خطبتهما، إذ كتب عبر حسابه الشخصي «انستجرام»، «الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم بحمد الله قراءة فاتحة ابنتى ليلى على ابني وحبيبي وصاحبي هشام جمال كل التمنيات الطيبه للعروسين وألف مبروك لحبيبة قلب بابا و روح بابا ليلي ربنا يسعدكم، ويبعد عنكم العين».

خطوبة ليلى زاهر

واحتفلت ليلى زاهر، ابنة الفنان أحمد زاهر، بقراءة فتحتها وخطبتها على الفنان الشاب هشام جمال، في إطار عائلي، قائلة: «الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا من أيام قليلة كانت قراءة الفاتحة، وإن شاء الله الخطوبة قريبا، نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير».