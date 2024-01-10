قبل خطبتهما.. برامج ومهرجانات جمعت هشام جمال وليلى أحمد زاهر

أعلن عدد من نجوم الفن ارتباطهما مع بداية العام الجديد، فقبل أيام أعلنت المطربة مي فاروق خطبتها للفنان محمد العمروسي، وأمس أعلنت الفنانة ليلى زاهر خطبتها للفنان والمنتج هشام جمال.

وظهر المنتج هشام جمال برفقة ليلى زاهر في العديد من المهرجانات والبرامج على مدار سنوات، حيث تعاونا في مسلسل «في بيتنا روبوت»، الذي كان سببا في تعارفهما.

مهرجان نجم العرب

وأيضا ظهر هشام جمال برفقة ليلى أحمد زاهر في مهرجان نجم العرب عام 2021، ورافقهما صناع مسلسل «في بيتنا روبوت»، حيث جرى تكريم أسرة العمل بجائزة نجم العرب.

وظهر الثنائي أيضا في العديد من البرامج التلفزيونية، وبينها «صاحبة السعادة» الذي تقدمه إسعاد يونس، و«معكم منى الشاذلي»، كما حلّ «هشام» ضيفا في البرنامج الذي تقدمه ليلى «هزر فزر».

مهرجان القاهرة للدراما

واجتمع الثنائي في مهرجان القاهرة للدراما عام 2022، واجتمعا مرة أخرى أثناء تكريمهما من وزيرة التضامن الاجتماعي عن دورهما في مسلسل «في بيتنا روبوت» بجزأيه الأول والثاني.

Gossips

وقبل إعلان خطبتهما، ظهر الثنائي في برنامج «Gossips» الذي يقدم على منصة «يوتيوب»، حيث كشفا من خلاله عن مشاعر الأخوه التي يحملها كل منهما تجاه الآخر، وأوضحا علاقة الصداقة التي تجمعهما، حتى تفاجأ الجمهور بخطبتهما أمس.