هل توجد أحزمة زلزال في نطاق الأراضي المصرية؟

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة وجود أحزمة زلزال في نطاق الأراضي المصرية، وتعرض مصر لهزات عنيفة خلال السنوات المقبلة، قائلا: «الحمد لله مصر خالية وحدودها من أحزمة الهزات والزلازل الأرضية العنيفة»، مؤكدا أن المناطق النشطة نوعا ما بالهزات الأرضية تبعد عشرات الكيلو مترات عن المناطق السكنية وجميعها في البحرين الأبيض المتوسط والأحمر.

هزات أرضية

وأكد القاضي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا يمكن لأي شخص أن يتنبأ بتوقيت وموعد حدوث الهزات الأرضية، ولكن ما يمكن هو التوقع بحدوث هزات في مناطق معينة وتكون التوقعات ناتجة عن دراسات علمية من خلال التتبع للتسلسل التاريخي لحدوث أي هزة أرضية، قائلا: يمكن التوقع بحدوث هزات في منطقة معينة خلال فترة معينة، ولكن لا يمكن التنبؤ بالتاريخ اليومي أو التوقيت والساعة والدقيقة، مؤكدا أن مصر بعيدة تماما عن أي هزات أرضية عنيفة الفترة الحالية والمقبلة.

البحوث الفلكية

وأكد أن المعهد يمتلك الإمكانيات العلمية والبشرية التي تؤهله لرصد ومتابعة الظواهر الفلكية، والتي منها متابعة نشاط الهزات الأرضية.