زلزال الصقيع يضرب العالم.. ماذا يحدث في شتاء 2024؟

«الشتاء الأعنف»، جملة بالتأكيد سمعتها كثيرا مع بداية فصل شتاء 2024، وسط تحذيرات عالمية على مدار الأسابيع الماضية، بسبب حالة الطقس المتقبلة في مختلفة دول العالم، والتي وصلت في بعضها إلى حد الصقيع.

«زلزال الصقيع»، دوي قوي وهزة أرضية، يبدو وكأنه زلزال صغير، هكذا وصف موقع «cbsnews»، ما حدث في شيكاغو الساعات الماضية، والذي كشف عالم المناخ في ولاية إلينوي، ترينت فورد، أنها ظاهرة ليست خطيرة، لكنها مثيرة للاهتمام، مؤكدا: «المصطلح العلمي لزلزال الصقيع يسمى التجميد».

زلزال الصقيع يضرب بعض دول العالم.. ماذا يعني؟

تأتي كلمة «Cryo» من الكلمة اليونانية القديمة κρύος - وتعني البرد الجليدي أو الصقيع، بينما جاءت كلمة «الزلزال» من الكلمة اليونانية القديمة σεισμός، وتعني زلزالًا أو عاصفة عنيفة، والتي تُرجمت لجملة «زلزال الصقيع».

وبحسب التقرير، يواجه سكان شيكاغو صعوبة في تدفئة منازلهم أثناء موجة البرد الخطيرة، والتي اتضح فيما بعد أنها موجة نادرة للتجميد.

صحيفة «the florida times» كشفت أيضا عن تحذير هيئة الأرصاد الجوية في فلوريدا، من فيضانات تضرب البلاد، نتيجة العواصف الرعدية الشديدة، موضحة: «من المتوقع صدور تحذيرات من التجميد وتحذيرات من برودة الرياح في مقاطعات فلوريدا».

يصل لتجمد الجلد.. ماذا يحدث في العالم بسبب شتاء 2024؟

«قد يصبح الجلد المكشوف متجمدًا» هكذا وصف التقرير مخاطر ما يتعرض له سكان فلوريدا، بسبب انخفاض قيم برودة الرياح إلى مستويات خطيرة للغاية، متممة: «من الممكن حدوث قضمة الصقيع وانخفاض حرارة الجسم، إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة».

الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، كان قد كشف في وقتٍ سابق لـ«الوطن»، أن شتاء 2024 سيكون متقطعا، بمعنى أنه يأتي عنيفا لأيام، قبل أن تستقر حالة الطقس مرة أخرى، موضحا: «أخر يناير سيشهد ذروة الشتاء في معظم دول العالم».