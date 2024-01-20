إشادات الجمهور بأغنية رامي جمال الجديدة «بعده فارق»: «كلمات تلمس القلب»

اقتربت أغنية «بعده فارق» للمطرب رامي جمال، من 250 ألف مشاهدة، بعدما طرحها أمس، عبر قناته على «يوتيوب».

إشادات من الجمهور بأغنية «بعده فارق»

ونالت أغنية «بعده فارق» للمطرب رامي جمال إشادات من الجمهور، بسبب الطابع الدرامي الذي تميزت به.

وجاءت التعليقات على حساب «جمال» على «إنستجرام»، كالتالي: «أغنية فظيعة هتكسر الدنيا»، و«مبدع.. إحساس عالي جدا»، و«خطيرة كالعادة»، و«كلمات تلمس القلب».

رامي جمال يغير اسم أغنيتة الجديدة

وقبل ساعات من طرح رامي جمال أغنيته الجديدة، أعلن عبر حسابه على «إنستجرام» تغيير اسمها من و«أنا بفارق» إلى «بعده فارق».

ونشر رامي جمال البوستر الجديد، معلقا: «طيب أنا غيرت اسم الأغنيه إلى (بعده فارق).. أغنية تدفي في البرد».