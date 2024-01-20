بشرى تشيد بفيلم «الحريفة»: «المستقبل قادم بقوة»

أشادت الفنانة بشرى بفيلم «الحريفة» بطولة الفنان الشاب نور النبوي، الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائية، وتصدر إيرادات شباك التذاكر.

ونشرت بشرى صورة عبر «ستوري» حسابها على «إنستجرام»، بعد مشاهدتها للفيلم بإحدى السينمات، معلقة: «المستقبل قادم بقوة، على الجميع الحذر والتزام الواقعية، فيلم جميل ومبشر، فخورة بالشباب الواعد كله، برافو».

أبطال فيلم «الحريفة»

ويشارك في فيلم ««الحريفة»» عدد من نجوم الشباب أبرزهم: نور النبوي، وخالد الذهبي، وأحمد غزي، ونور إيهاب، وكزبرة، إضافة إلى أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، في تجربة نالت إشادات النقاد، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.

أحداث فيلم «الحريفة»

وتدور أحداث فيلم «الحريفة» حول شاب تضطر أسرته لنقله إلى مدرسة أقل في المستوى بسبب إفلاس والده، ويبدأ البحث عن حلمه في الوصول للعالمية من خلال حبه لكرة القدم.

وتصدر الفيلم إيرادات السينما في أول أسبوع عرض، منافسا فيلم «الإسكندراني» لأحمد العوضي، وفيلم «أبونسب» لمحمد عادل إمام.