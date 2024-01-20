هل تستمر درجات الحرارة في الارتفاع اليوم رغم ذروة فصل الشتاء؟

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الخرارة اليوم، فبالرغم من أن الفترة الحالية هي ذروة فصل الشتاء إلا أنه يتوقع أن يسود طقس دافئ نهارا على شمال الصعيد والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ما يعني أن هناك استمرار في ارتفاع درجات الحرارة اليوم، ويكون شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك كثافة في الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد ووسط سيناء.

سبب ارتفاع درجات الحرارة في ذروة فصل الشتاء

وقالت الدكتورة منار غانم في تصريح لـ«الوطن»، أن سبب ارتفاع درجات الحرارة في ذروة فصل الشتاء، إذ يتميز شهر يناير بكونه أبرد شهور السنة، يرجع إلى تعرضنا لكتل هوائية صحراوية حارة خلال فترات النهار، الأمر الذي يزيد من شعورنا بارتفاع درجات الحرارة، ويتزامن تعرضنا لتلك الكتل الهوائية مع منخفض جوي مرتفع في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على عدم تكون السحب ما يزيد من فترات سطوع الشمس، الأمر الذي يزيد من الشعور بارتفاع الحرارة أيضا.

درجات الحرارة اليوم السبت

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 14 درجات مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 9 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 11 درجة مئوية.