حالة الطقس اليوم السبت بالمحافظات.. هدوء يسبق العاصفة

تشهد حالة الطقس اليوم السبت 20 يناير الجاري استقرارًا نسبيًا في الأحوال الجوية، وهو الهدوء الذي يسبق العاصفة، إذ تضرب موجة من الاضطراب في الأحوال الجوية البلاد بدءًا من غدًا الأحد، وتتصاعد وتيرتها بدءًا من الإثنين المُقبل بالتزامن مع نوّة الغطاس، إذ تتساقط أمطار متفاوتة الشدة وتنخفض درجات الحرارة.

تستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل حالة الطقس اليوم وغدا، فضلًا عن درجات الحرارة في جميع محافظات مصر، والظواهر الجوية المتوقعة، وتوقعات الطقس في الأيام المقبلة.

حالة الطقس اليوم السبت

وفيما يخص حالة الطقس اليوم السبت في المحافظات، فإنّ الأجواء تكون شديدة البرودة في الصباح الباكر وخلال الليل على جنوب البلاد، بينما تكون باردة على باقي الأنحاء، فيما تسود أجواء دافئة بمختلف المحافظات، عدا جنوب الصعيد وجنوب سيناء اللذين يشهدون أجواء مائلة للحرارة.

حالة الشبورة على الطرق

وتُحذر إدارات المرور بالمحافظات، من كثافة الشبورة المائية خلال الصباح الباكر على أغلب الطرق خصوصًا الزراعية، والقريبة من المسطحات المائية، والسريعة.

درجات الحرارة في جميع المحافظات

وتأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى في جميع محافظات مصر اليوم السبت كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.. تسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 9.

جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 11.

الطقس غدا في مصر

وتضمنت توقعات حالة الطقس غدا في مصر، سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الطقس في الأيام المقبلة

وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، بدءًا من الإثنين الموافق 22 يناير الجاري، بحسب توقعات الطقس في الأيام المقبلة، فضلًا عن سقوط أمطار متفاوتة الشدة على محافظات الوجه البحري، ومدن السواحل الشمالية، فضلًا عن نشاط الرياح الذي يُزيد الشعور بالبرودة.

وتستمر تلك الأحوال الجوية المضطربة ضمن حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس القادم أيضًا.