حالة الطقس اليوم الجمعة بالمحافظات.. تحذير من ظاهرة جوية على الطرق

تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 19 يناير 2024، سيطرة ظاهرة جوية مؤثرة، وسط تحذيرات بتأجيل السفر وتجنب القيادة خلال الصباح الباكر على أغلب الطرق، فضلًا عن استمرار الأجواء الشتوية الباردة بامتياز، وتكون الصقيع على المزروعات في عددٍ من الحقول بعدة محافظات، بحسب ما ورد في توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة في جميع المحافظات، فضلًا عن درجة الحرارة العظمى والصغرى، والظواهر الجوية، وتفاصيل اضطراب الأحوال الجوية في حالة الطقس الأيام المقبلة.

حالة الطقس اليوم الجمعة بالمحافظات

تتضمن حالة الطقس اليوم الجمعة، أجواء دافئة خلال النهار بمحافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية، وجنوب البلاد، بينما يتحول إلى شديد البرودة خلال الليل، وفي الصباح الباكر على جنوب البلاد، بينما يكون باردًا على باقي الأنحاء.

الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

وتحذر الأرصاد الجوية، قائدي السيارات، والسائقين، من كثافة الشبورة المائية على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بنطاق محافظات وسط سيناء، وشمال الصعيد، بينما شددت تحذيراتها بسبب وصول الشبورة إلى حد على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، والوجه البحري، ومدن القناة.

ونصحت إدارات المرور بمختلف المحافظات، بتأجيل السفر خلال فترة الشبورة، واتباع كافة تعليمات المرور في حالة الاضطرار للقيادة أثناء الشبورة تجنبًا لوقوع الحوادث.

درجة الحرارة اليوم الجمعة

ومن المتوقع أن تأتي درجة الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات اليوم الجمعة كالآتي:

القاهرة والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12.

جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 8.

جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 10.

الطقس في الأيام المقبلة

ومن المقرر أن تشهد حالة الطقس في الأيام المقبلة، اضطرابًا كبيرًا في الأحوال الجوية، إذ تتزايد فرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق، فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 حتى 5 درجات مئوية إلى جانب نشاط كبير في حركة الرياح على بعض المناطق، وهو ما يزيد الإحساس ببروده الطقس.